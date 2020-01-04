«Вел самые острые направления». Александр Червяков стал министром экономики

До назначения на высокий пост он был первым замминистра

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В субботу, 4 января, у президента был кадровый день. Александр Лукашенко назначил на должность министра экономики Александра Червякова, который до этого был первым замминистра экономики.

Напомним, пост министра был вакантным последний месяц. С тех пор как предыдущего министра Дмитрия Крутого назначили первым вице-премьером.

К слову, Дмитрий Крутой был одним из самых молодых министров, ему 38 лет.

Перед назначением президент поинтересовался, почему выбрали именно эту кандидатуру. Спросил и о том, насколько серьезно и основательно была проработана кандидатура Александра Червякова.

- Или потому, что это Дмитрию Николаевичу (первый вице-премьер и бывший министр экономики Дмитрий Крутой. - Ред.) выгодно будет и удобно работать? - задался вопросом президент.

Руководитель Администрации Игорь Сергеенко доложил, что на пост министра экономики было несколько претендентов.

- В результате пришли к выводу, что наиболее достойная во всех отношениях - кандидатура Александра Червякова, - сказал он.

- То, что Дмитрию Николаевичу (Крутому. - Ред.) будет комфортно, - это неплохо. Но у министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке Администрации президента, - отметил Александр Лукашенко. И подчеркнул, что у министра экономики должен присутствовать альтернативный взгляд на происходящие процессы. - Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный.

Хорошие слова о новом министре сказал и первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Он отметил, что Александр Червяков прошел хорошую школу, был руководителем Научно-исследовательского экономического института Минэкономики.

- По сути, эта структура при Министерстве экономики, которая и генерирует все альтернативные точки зрения, которые есть в нашей стране. Он был директором института, потом был заместителем, первым заместителем министра. Вел самые острые направления в нашем министерстве, - отрекомендовал первый вице-премьер, сообщает belta.by.

После назначения Александр Червяков пообщался с журналистами и рассказал, какие задачи президент поставил перед ним как перед новым министром. По его словам, это работа с кадрами, повышение качества работы госсектора и борьба с внешними шоками.

- Глава государства перед Минэкономики поставил несколько ключевых задач: это уровень кадров, качество работы госсектора, эффективность работы предприятий на микроуровне и снижение уязвимости нашей экономики от внешних шоков, - рассказал Александр Червяков. - Мы готовы предоставлять различные альтернативные сценарии развития экономики и говорить о тех прогнозах, которые, может быть, кому-то будет и не совсем удобно слышать, но нужно говорить правду.

По мнению министра, в условиях неопределенности с покупкой энергоресурсов нужно активно искать альтернативные источники поставки сырья.

- Если мы будем реализовывать все эти направления, думаю, наша экономика будет достаточно устойчивой к внешним шокам. Очень важно задействовать наш человеческий потенциал - это тот ресурс, который мы не до конца используем, - заявил Александр Червяков.

И напомнил, что к 2025 году нужно достичь уровня ВВП в $100 млрд.

- Если максимально задействовать все ресурсы в экономике, эта задача может быть выполнена, - сказал министр.

ДОСЬЕ

Александр Червяков родился в 1966 году в д. Бабиничи Оршанского района Витебской области. Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (г. Горки Могилевской области), в 1994 году - аспирантуру БГСХА. Работал инженером, ведущим инженером-механиком совхоза-комбината «Юбилейный» Оршанского района. Был преподавателем, доцентом, докторантом кафедры механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного производства БГСХА. В 2010 - 2017 годах работал директором ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь». С января 2017-го - замминистра экономики Беларуси. С ноября 2018-го - первый заместитель министра экономики.

Александр Червяков кандидат технических наук, доцент.

Министр экономики 38-летний Дмитрий Крутой стал первым вице-премьером. А Александр Турчин, который занимал эту должность, будет губернатором Минской области (подробнее)