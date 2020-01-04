Лукашенко: «Беларусь и Латвия организуют один из лучших чемпионатов мира по хоккею»

«То, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения вызывать не может. Но мы это дело поправим»

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4 января президент Беларуси встретился с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, который прибыл в Минск на Рождественский международный турнир любителей хоккея. Александр Лукашенко поблагодарил гостя и за приезд и заверил, что в 2021 году нас ждет один из лучших чемпионатов.

- Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Беларуси и Латвии. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира. Я вам это твердо обещаю, - цитирует главу государства belta.by.

На встрече Лукашенко рассказал и предысторию создания Рождественского турнира. Он отметил, что в основном хоккеисты заканчивают карьеру в 30 - 35 лет. И за годы, посвященные спорту, они привыкают к полным аренам и аплодисментам. По словам президента, цель у него одна - продлить жизнь спортсменам и популяризировать здоровый образ жизни:

- В хоккее и других видах спорта мы пришли к тому, чтобы продлить жизнь нашим спортсменам, особенно "игровикам", потому что народ любит игровые виды спорта.

Ситуация, складывающаяся в белорусском хоккее, - больная тема для многих. Александр Лукашенко прокомментировал происходящее:

- Мы для хоккея делаем немало, но то, что происходит в белорусском хоккее, удовлетворения (вы прекрасно понимаете) вызывать не может. Но мы дело поправим, - заверил руководителя IIHF президент.