Жителя Бобруйска задержали с крупной партией наркотиков для закладок

Наркотик предназначался для закладок на территории Бобруйска и Солигорска Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Неприятности у 25-летнего жителя Бобруйска начались в прошлом году, когда он связался с наркотиками. В конце 2019-го мужчина приехал в Минск и направился в лесополосу, где его задержали сотрудники подразделений столичного наркоконтроля, ГАИ и ОМОН. При себе у мужчины обнаружили около 200 граммов порошкообразного вещества белого цвета.

Проведенное ГКСЭ исследование показало, что найденные вещества - это особо опасные наркотики. В их составе содержатся альфа-PVP (общим весом около 100 г) и мефедрон (100 г).

Установлено, что наркотики мужчина приобретал в интернет-магазине, после чего фасовал их и делал закладки на территории Бобруйска и Солигорска. В криминальном бизнесе мужчина продержался 3 месяца. Теперь материалы переданы в Первомайский РОСК г. Минска, где действиям фигуранта будет дана правовая оценка. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства.

Справка:

Альфа-PVP - это тяжелый синтетический наркотик, формирующий психологическую и физическую зависимость уже после первого применения. Он изменяет состояние человека, стимулирует ЦНС и несет чудовищные последствия для здоровья.

Мефедрон - особо опасный наркотик, от которого быстро развивается зависимость. Употребление приводит к развитию психологических и физиологических проблем, нарушению мышления, памяти, внимания.

Как наркотики попали на территорию Беларуси? Это предстоит выяснить специалистам, сообщается в Телеграм-канале пресс-секретаря МВД.