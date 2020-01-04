Беларусь сэкономила на прививках против гриппа $75,6 млн. Каким образом?

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранения опубликовало занимательные факты.

В 2019 году в Беларуси были привиты против гриппа свыше 3,8 млн человек - то есть более 41% всего населения страны. Для вакцинации использовались противогриппозные вакцины, в состав которых входят штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ:

- «Гриппол плюс» (производства "Петровакс Фарм" НПО, Россия);

- «Инфлювак» (Abbott Biologicals B.V., Нидерланды);

- «Ваксигрип» и «ВаксигрипТетра» (Sanofi Pasteur S.A., Франция).

Важно, что были привиты более 1,77 млн человек из группы «высокого риска возникновения неблагоприятных последствий заболевания гриппом» - маленькие дети, беременные женщины, взрослые с хроническими заболеваниями. А также более 1,3 млн человек из группы «высокого риска заражения гриппом» - школьники, студенты, работники сферы обслуживания, торговли, транспортных организаций и другие.

В чем экономия?

Вакцинация против гриппа в 2018 году позволила предупредить более 139 тысяч случаев гриппа и более 177 тысяч случаев ОРИ негриппозной этиологии. На основании этих данных были произведены расчеты, которые показали, что каждый вложенный в прививку доллар сэкономил 12,5 доллара. Следовательно, в 2019 году предотвращенный экономический ущерб оценивается в $75,6 млн. Благодаря вакцинам не заболели и не обратились за медицинской помощью 440 тысяч человек.