Мужчина предлагал даме познакомиться, угрожая ей заведенной бензопилой

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3 января 22-летний житель Гродно был изрядно пьян и пребывал в плохом настроении. Около семи часов вечера он пришел на остановку общественного транспорта, внезапно завел бензопилу и принялся ею угрожать 36-летней местной жительнице. В пылу пообещал уничтожить и остановку. Но потом, к счастью, мужчина остыл, заглушил инструмент и отправился восвояси, а перепуганная женщина обратилась в милицию.

Личность фигуранта установили быстро - он даже не успел протрезветь. Им оказался житель Гродно, уже неоднократно судимый. Сначала дебошир отрицал вину, но когда алкоголь оставил его, то признался в содеянном. Ясность в ситуацию внес отчим гродненца. Он пояснил мотив пасынка тем, что тот просто хотел познакомиться с девушкой.

Фото: МВД Беларуси

В настоящий момент материалы переданы в межрайонный отдел СК. Действиям мужчины будет дана правовая оценка, - информирует пресс-секретарь МВД Беларуси.