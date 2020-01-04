Больше жилья для нуждающихся, меньше - для коммерческой застройки. Сивак - о жилищном строительстве

Об этом и не только мэр Минска заявил во время прямой телефонной линии

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Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак наметил акценты в жилищном строительстве. Во время прямой телефонной линии он сообщил журналистам, что в столице происходит смещение в сторону строительства жилья для очередников: в первую очередь многодетных семей. Мэр подчеркнул, что они должны начать строиться уже в течение года с даты постановки на учет. Также будет развиваться подход, чтобы граждане, стоящие на учете улучшения жилищных условий в Минске, рассматривали предложения о строительстве и в городах-спутниках.

- В последние годы в большем объеме строилось коммерческое жилье, мы отдавали площадки инвесторам. Но такое жилье не распределялось для нуждающихся, не работали механизмы субсидирования, поддержки. Теперь долю коммерческого жилья в общем объеме будем уменьшать. Я имею в виду чисто коммерческое жилье, которое ориентировано в основном на приезжих, - цитирует Сивака belta.by.

Насчет инфраструктуры городов-спутников мэр заявил, что чем больше минчан захотят в них строиться, тем больше будет доля вложений городского бюджета. Ведь на тех же условиях в возводимых микрорайонах этих городов могут получать заветные квадраты и нуждающиеся из региона.

В самом Минске будет наращиваться объем строительства жилья для очередников как в новых микрорайонах, так и точечно. Например, в столице нарастает объем старого жилья: до каких пор можно капитально ремонтировать дома с 30-летней историей и старше? Сейчас рассматриваются возможные варианты, как на месте устаревшей застройки возводить новую.