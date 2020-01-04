2020-01-04T16:13:11+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь и Россия договорились о поставке первой партии нефти по цене без премии

Поставляемый объем сырья и накопленные ресурсы обеспечат работу наших НПЗ в январе 2020-го
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Минск и Москва оформили документы о поставке первой партии нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Это означает, что в январе 2020 года отечественные предприятия смогут работать бесперебойно. Важный момент: согласованная государствами цена исключает премию поставщикам.

Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из РФ в РБ по цене без премии продолжается, - сообщается на официальном сайте «Белнефтехима».

Ранее «Комсомолка» писала о том, что с 1 января 2020 года Россия остановила поставки нефти в Беларусь. В ноябре прошлого года Александр Лукашенко заявил, что не намерен подписывать план интеграции с Российской Федерацией, если нефтегазовые вопросы не решатся. В свою очередь Владимир Путин дал понять, что дотировать поставки сырья не намерен до тех пор, пока вопрос интеграции остается открытым.

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