Беларусь и Россия договорились о поставке первой партии нефти по цене без премии

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Минск и Москва оформили документы о поставке первой партии нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Это означает, что в январе 2020 года отечественные предприятия смогут работать бесперебойно. Важный момент: согласованная государствами цена исключает премию поставщикам.

Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из РФ в РБ по цене без премии продолжается, - сообщается на официальном сайте «Белнефтехима».

Ранее «Комсомолка» писала о том, что с 1 января 2020 года Россия остановила поставки нефти в Беларусь. В ноябре прошлого года Александр Лукашенко заявил, что не намерен подписывать план интеграции с Российской Федерацией, если нефтегазовые вопросы не решатся. В свою очередь Владимир Путин дал понять, что дотировать поставки сырья не намерен до тех пор, пока вопрос интеграции остается открытым.