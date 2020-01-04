Милиция ищет очевидцев, которые видели человека с сумкой, найденной позже в Свислочи

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Минская милиция ищет очевидцев, которые могли обратить внимание на человека с черной сумкой прямоугольной формы с красными полосами и изображением птицы белого цвета. Сумку можно переносить как в руке, так и через плечо. Такую информацию в своем телеграм-канале опубликовала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Если вы что-то знаете о происшествии, в милиции просят об этом сообщить. Фото: МВД

В милиции просят сообщить, если вам известно о случаях исчезновения женщин, если ваша родственница, знакомая или коллега без причины перестала выходить на связь или не вышла на работу, если вы знаете, где могут продаваться такие сумки или знакомы с владельцами таких сумок, или если вы что-то знаете о происшествии. Звонить можно в любое отделение милиции или по номерам телефонов +375 29 130 59 48, +375 17 389 52 96, 102. Конфиденциальность в милиции гарантируют.

Напомним, 2 января в реке Свислочь нашли сумку с останками конечностей человека. Позже в милиции озвучили, что, предположительно, конечности женские. 3 января стало известно, что обыски прошли в квартире юриста и правозащитника Олега Волчека - его брат знаком с одной из пропавших в Минске девушек.