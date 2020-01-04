2020-01-04T17:41:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Самый чистый воздух в городах Беларуси – по вторникам и средам

А самое «грязное» время суток – в 16.00 - 17.00
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: БелТАФото: БелТА
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На сайте национального пресс-центра опубликовано видеоинтервью с заместителем директора Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ Марией Герменчук. Эксперт рассказала об экологической и радиационной обстановке в стране и других интересных вещах.

В целом она оценила экологическую ситуацию в Беларуси как вполне благоприятную и приемлемую. По словам эксперта, у нас достаточно инструментов, чтобы контролировать ее. Специалист отметила, что самый чистый воздух в белорусских городах - во вторник и среду.

- В субботу - воскресенье становится меньше транспорта, и ко вторнику воздух очищается, а затем опять идет накопление, - цитирует эксперта belta.by.

Наиболее грязным воздух становится к 16.00 - 17.00, а к утру он очищается. Эти нюансы нам известны благодаря национальной системе мониторинга, которая позволяет отслеживать состояние атмосферного воздуха в режиме онлайн.

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Самый чистый воздух в городах Беларуси – по вторникам и средам
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