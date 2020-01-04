2020-01-04T17:54:36+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белавиа» открывает новый рейс в Австрию

Ежедневные полеты в Вену и обратно за 174 евро в одну сторону
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: belavia.byФото: belavia.by
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С 29 марта национальная авиакомпания «Белавиа» переходит на летнее расписание и добавляет новый рейс в столицу Австрии.

Рейсы в Венский международный аэропорт будут выполняться каждый день. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 08:50, а по вторникам, четвергам и субботам – в 16:10. Обратный вылет в Минск планируется в 10:45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16:10 (по вторникам, четвергам и субботам).

Слетать без багажа, чтобы послушать оперу можно за 234 евро туда-обратно (тариф Light). Самый дешевый билет в один конец стартует от 174 евро. Если же вам непременно нужно взять с собой чемодан – 259 евро. А если вы слишком хороши для эконом-класса, то будьте готовы отстегнуть 723 евро за бизнес.

Время в пути: 1:55 минут.

Билеты уже можно купить на сайте belavia.by

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