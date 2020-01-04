Microsoft через 10 дней прекратит поддерживать Windows 7. Что делать?

В "Майкрософт" отказались от операционной системы, представленной больше десяти лет назад. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе компании Microsoft заявили, что в середине января они отказываются от операционной системы Windows 7. Это означает, что ОС, представленная в мире аж в июле 2009 года, в 2020 году останется без техподдержки. К счастью, это вовсе не значит, что утром 14 января все компьютеры резко перестанут работать, но ряд минусов и неудобств такое решение может «притянуть».

Что делать пользователям, которые являются приверженцами «старой Винды»?

– С 14 января полностью прекратиться любая поддержка самой популярной операционной системы в мире, – признали в компании. – Поэтому советуем пользователям перейти на более новую ОС – Windows 10.

«Десятка» в отличие от «семерки» является более устойчивой перед современными интернет-вирусами, так как создавалась с учетом возможных кибератак. Правда, в компании при смене «Винды» посоветовали именно обновление, а не установку «W-10» на старых устройствах.