2020-01-04T18:43:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно Rover врезался в Opel и троллейбус: водитель в больнице

ГАИ выясняет подробности аварии
Надежда БУТОВИЧ
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После столкновений машина ударилась о бордюрный камень и перевернулась. Фото: ГАИ Гродно.После столкновений машина ударилась о бордюрный камень и перевернулась. Фото: ГАИ Гродно.
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В пресс-службе Госавтоинспекции Гродно сообщили о двойном ДТП, которое произошло в областном центре в субботу, 4 января. Об этом правоохранители проинформировали на официальной странице гродненского ГАИ во ВКонтакте.

После 12.00 часов на гродненском проспекте Я. Купалы в аварию попали две легковушки и троллейбус. В Госавтоинспекции назвали дорожно-транспортное происшествие «нетипичным».

– Сначала «Ровер» на пересечении с улицей Пестрака врезался в попутный «Опель». После столкновения машина продолжила ехать в направлении гостиницы «Турист», где на полном ходу врезалась в троллейбус с пассажирами, стоявший на светофоре на «красный», – рассказали правоохранители.

От второго удара «Ровер» перевернулся и оказался на бордюре. Водителя-виновника ДТП госпитализировали. По предварительной информации в секунды до аварии мужчине за рулем стало плохо, из-за чего он и допустил столкновения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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