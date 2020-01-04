2020-01-04T19:07:20+03:00
Экономика
КП Беларусь

Топливо в Беларуси подорожает с 5 января

В «Белнефтехиме» сообщили об изменении цен
Надежда БУТОВИЧ
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В 2019 году топливо подорожало 27 раз и в 2020 году продолжит рост цены.В 2019 году топливо подорожало 27 раз и в 2020 году продолжит рост цены.
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Поэтапное подорожание стоимости моторного топлива, кажется, ставшее уже привычным для белорусов, продолжится и в новом году. Так уже с воскресенья, 5 января, на всех АЗС изменят информацию на стендах. Об этом проинформировали в пресс-службе «Белнефтехима».

В компании сообщили, что продолжат поэтапное изменение топливных цен, регулярно увеличивая стоимость на 1 белорусскую копейку.

– Это делается, чтобы обеспечить стабильную работу белорусской нефтеперерабатывающей отрасли, – сказали в концерне.

Новый ценник таков: 92-ой бензин – 1,65 рубля, 95-ый – 1,75 рубля, 98-ой– 1,97 рубля, дизтопливо подорожает до 1,75 белрубля.

При этом в компании подчеркнули, что даже с учетом индексирование цены на топливо в Беларуси на 30 – 40 процентов ниже, чем на европейском и украинском внутренних рынках.

Напомним, что белорусские НПЗ в начале 2020 столкнулись с возможным дефицитом и проблемой поиска альтернативных источников из-за того, что Россия остановила поставку нефти в Беларусь.

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