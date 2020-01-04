2020-01-04T19:41:02+03:00
Политика
КП Беларусь

«Кампутар не дачакаўся»: экс-депутат Елена Анисим вернулась на работу в Институт языковедения

Общественный деятель возвратилась к преподаванию, но не без курьезов
Надежда БУТОВИЧ
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Алена Анисим планировала ранее участвовать в ближайших президентских выборах. Фото: соцсети.Алена Анисим планировала ранее участвовать в ближайших президентских выборах. Фото: соцсети.
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Белорусская общественная деятель, бывшая депутат и преподаватель Елена Анисим торжественно сообщила в соцсетях о возвращении на работу в Институ языковедения имени Якуба Коласа НАН Беларуси. Правда, призналась Анисим, не обошлось и без курьезов – прежнее рабочее место осталось без компьютера.

– Калегі збераглі стол, крэсла, а вось кампутар мяне не дачакаўся. Давядзецца нешта пакумекаць, пакуль добры з'явіцца, – пояснила председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ).

В ближайшее время Анисим намерена заняться подготовкой к изданию «Новага тлумачальнага слоўніка», поэтому без компьютера ей никак не обойтись. Комментаторы поздравили экс-депутата с возвращением на работу и подтвердили, мол: «Кампутараў, на жаль, навукоўцам не выдаюць у АН (мэбля таксама архіўная)». На что Анисим ответила, что на мебель в ее кабинете нареканий нет, а ремонт, хоть делали до того, как она уходила на депутатскую работу, все еще выглядит нормально.

К слову, около года назад Елена Анисим заявляла СМИ, что собирается выдвигать свою кандидатуру на президентский пост на ближайших выборах в Беларуси. Но позже отказалась от этой идеи.

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