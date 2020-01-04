«Соседи услышали трупный запах и позвонили в милицию»: в Гродно в квартире обнаружены мертвыми супруги с сыном

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ЧП в Гродно произошло вечером в пятницу, 3 января. Правоохранители в одной из квартир многоэтажки на улице Пушкина обнаружила тела трех человек. Об этом пресс-служба УСК по Гродненской области сообщила на официальном сайте ведомства.

Вечером в милицию позвонили горожане, мол, нет сил больше терпеть ужасный запах из соседской квартиры, а дверь жильцы не открывают. Прибывшие правоохранители вскрыли дверь жилища и увидели ужасную картину – разложившиеся трупы жильцов.

– Были обнаружены тела хозяев квартиры, 65-летних супругов, и их 39-летнего сына. Предварительно, на телах погибших нет каких-либо телесных повреждений либо травм, окончательную причину смерти назовут эксперты ГКСЭ, – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, для экспертиз были изъяты бутылки из-под спиртного, медпрепараты, найденные на месте трагедии.

– Соседи и другие жильцы многоэтажки рассказали, что в последний раз живыми видели семью примерно в середине декабря 2019 года. То есть смерть наступила минимум три недели назад, – пояснили в УСК.

Идет следствие.