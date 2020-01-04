«Мама услышала крик и позвонила в скорую»: в Кличевском районе 2-летний ребенок в свой день рождения попал в реанимацию
Несчастный случай произошел на Могилевщине 2 января. Подробности сообщили в пресс-службе ГКСЭ по Могилевской области.
В среду семья из агрогродка Дмитриевка, что в Кличевском районе, готовилась отпраздновать двухлетие младшего ребенка. Трагедия произошла вечером, примерно в 17.00 часов. Мама с двумя старшими детьми сидела в комнате. В это время малыш самостоятельно пошел на кухню, взял бутылку с неизвестной жидкостью и отпил.
– Тут же мама услышала крик ребенка и побежала на кухню. Женщина сразу же позвонила в скорую помощь, прибывшие медики госпитализировали ребенка, – пояснили в пресс-службе Госкомитета судэкспертиз.
До сих пор остается неизвестным, какой именно жидкостью отравился малыш. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации, его перевели из райцентра в отделение реанимации детской больницы Могилева. Судэксперты пытаются выяснить, что же находилось в злополучной бутылке.
Проводится проверка.
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