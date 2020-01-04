«Страшно, это могли быть люди»: в ГАИ одели на водителей «пьяные очки» и предложили объехать кегли

По 7 января ГАИ Беларуси проводит акцию, проверяя на трезвость не только водителей, но и пешеходов. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Правоохранители Витебщины в субботу, 4 декабря, провели республиканскую акцию «Трезвость – норма на дорогах!», сообщила belta.by.

Разъяснительным общением с водителями инспекторы не стали ограничиваться, автолюбителям наглядно показали, как промилле меняют «мировоззрение».

Для этого водителям предложили одеть искажающие реальность «пьяные очки», а затем преодолеть зигзагом расстояние между тремя оградительными конусами. «Квест» смогли пройти единицы из испытуемых.

– Не ожидал! Ощущения совсем неприятные. Да, понятно, что это просто кегля, но страшно, ведь в реальности – это может быть человек. Не дай бог!, – рассказал Анатолий, житель Смоленска и водитель экскурсионного автобуса с более чем 30-летним стажем.

Акцию по профилактике правонарушений и ДТП в состоянии алкогольного опьянения ГАИ проведет в Беларуси с 27 декабря по 7 января. Кроме водителей в эти дни усиленно проконтролируют и пешеходов.