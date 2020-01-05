КП Беларусь
Команда Александра Лукашенко выиграла у американцев на Рождественском турнире с разгромным счетом
Команда президента Беларуси победила со счетом 9:3
Команда Александра Лукашенко выиграла у американцев на Рождественском турнире с разгромным счетом.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:
Вечером 4 января в Минске прошел очередной матч хоккейного Рождественского турнира.
Напомним, до этого команда Александра Лукашенко разгромила команду Международной федерации хоккея со счетом 11:3.
Команде США досталось чуть меньше. Белорусы одолели американских хоккеистов со счетом 9:3.
Президент Беларуси забросил в матче третью шайбу с передачи знаменитого на весь мир хоккеиста Михаила Грабовского. Две шайбы забросил в ворота американцев и младший сын главы государства Николай.