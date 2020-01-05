Команда Александра Лукашенко выиграла у американцев на Рождественском турнире с разгромным счетом. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Вечером 4 января в Минске прошел очередной матч хоккейного Рождественского турнира.

Напомним, до этого команда Александра Лукашенко разгромила команду Международной федерации хоккея со счетом 11:3.

Команде США досталось чуть меньше. Белорусы одолели американских хоккеистов со счетом 9:3.

Президент Беларуси забросил в матче третью шайбу с передачи знаменитого на весь мир хоккеиста Михаила Грабовского. Две шайбы забросил в ворота американцев и младший сын главы государства Николай.