2020-01-05T10:12:33+03:00
Политика
КП Беларусь

Команда Александра Лукашенко выиграла у американцев на Рождественском турнире с разгромным счетом

Команда президента Беларуси победила со счетом 9:3
Сергей ДЕМИДОВ
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Команда Александра Лукашенко выиграла у американцев на Рождественском турнире с разгромным счетом.Команда Александра Лукашенко выиграла у американцев на Рождественском турнире с разгромным счетом.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Вечером 4 января в Минске прошел очередной матч хоккейного Рождественского турнира.

Напомним, до этого команда Александра Лукашенко разгромила команду Международной федерации хоккея со счетом 11:3.

Команде США досталось чуть меньше. Белорусы одолели американских хоккеистов со счетом 9:3.

Президент Беларуси забросил в матче третью шайбу с передачи знаменитого на весь мир хоккеиста Михаила Грабовского. Две шайбы забросил в ворота американцев и младший сын главы государства Николай.

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