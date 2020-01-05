2020-01-05T11:06:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Иностранный студент украл у друга 74 тысячи долларов, чтобы спустить их на девушек

Заявление в милицию пострадавший написал 31 декабря 2019 года
Сергей ДЕМИДОВ
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Иностранный студент украл у друга 74 тысячи долларов, чтобы спустить их на девушек.Иностранный студент украл у друга 74 тысячи долларов, чтобы спустить их на девушек.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Пострадавшим оказался 20-летний иностранный студент. Накануне он вместе с другом ездил в банк за крупным денежным переводом, планируя в дальнейшем купить квартиру.

74 тысячи долларов парень положил в бардачок машины. А когда по просьбе друга-водителя вышел из авто, чтобы перенести вещи из салона в багажник, друг, не долго думая, скрылся.

Оказалось, к хищению причастен 21-летний иностранный студент, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Парни вместе жили в общежитии, но в итоге один похитил у другого более 74 тысяч долларов. Деньги спрятал в лесу, чтобы потратить их на девушек, казино и покупку машины.

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