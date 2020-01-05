В Беларуси с 26 ноября с гололедными и холодовыми травмами обратились за помощью более 3,5 тысяч человек

В Беларуси с 26 ноября обратились за помощью с гололедными и холодовыми травмами более 3,5 тысяч человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

За минувшие сутки в больницы и поликлиники с гололедными и холодовыми травмами прибыли 56 человек

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Специалисты не устают повторять: в зимнее время на улицах нужно быть предельно аккуратными и осторожными. Невидимые тонкие корки льда, покрывающие землю, могут вывести из строя на несколько месяцев.

Только за минувшие сутки в больницы и поликлиники по поводу гололедных и холодовых травм обратились 56 человек, сообщает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун. Из них 50 взрослых и 6 детей.

14 человек госпитализированы (13 взрослые, 1 ребенок). Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно. Причем из всех взрослых травм за минувшие сутки 49 – гололедные и одна холодовая. За почти полтора последних месяца - с 26 ноября - за помощью к специалистам обратились при гололедных и холодовых травмах 3 тысячи 544 взрослых и детей.