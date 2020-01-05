2020-01-05T14:25:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле на Привокзальной площади сгорела новогодняя елка

Точно такая же конструкция сгорела в городе два года назад [фото]
Павел МИЦКЕВИЧСергей ДЕМИДОВ
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В Гомеле сгорела новогодняя елка. Фото: vk.com/id256167849В Гомеле сгорела новогодняя елка. Фото: vk.com/id256167849
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Рано утром в воскресенье, 5 января, на Привокзальной площади в Гомеле сгорела новогодняя елка. Это 3D-ель, которая была полностью искусственной и украшала площадь уже не первый год. Конструкция вспыхнула быстро и горела очень ярко - как чучело на Масленицу, прибывшие спасатели уже не могли спасти елку:

- В результате пожара огнем уничтожены пластиковые ветки и иллюминация по всей площади. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, - рассказали в областном управлении МЧС.

От елки остался только металлический каркас. К обеду воскресенья его уже разобрали, и от ели не осталось и следа.

Остатки ели разобрали в тот же день Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Остатки ели разобрали в тот же деньФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Конструкцию высотой 15 метров разработали на местном предприятии «Комплекс-партнер». Ель состояла более чем из 200 декоративных панелей. «Фишка» ее в том, что лапки живых елей в конструкции не использовались, поэтому ущерб природе не наносился.

По документам, искусственные конструкции изготовлены из невоспламеняющихся материалов. Однако два года назад сестра-близнец елки с Привокзальной площади тоже сгорела до тла. Та 3D-ель была установлена на площади Победы. Среди версий пожара было короткое замыкание либо поджог, очевидцы утверждали, что видели, как возле елок запускали петарды, но виновника инцидента тогда не нашли.

С тех пор перед каждым Новым Годом обследуются все елки, чтобы не повторилось пожаров. В этот раз нарушений тоже не нашли.

От конструкции остался только металлический каркас Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

От конструкции остался только металлический каркасФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кстати, на минувшей неделе пожар был у елки в Советском районе. Там от петарды загорелась надувная конструкция Деда Мороза. Очевидец заметил, что пиротехникой балуется маленький ребенок, которого сопровождал отец. По приметах их оперативно задержала милиция.

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