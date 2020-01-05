КП Беларусь
В Витебском районе шагающий экскаватор спас утонувший самосвал
Автомобиль ушел под воду в карьере
В Витебском районе шагающий экскаватор спас утонувший самосвал. Фото: 112.by.
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Неожиданный поворот событий случился на Витебщине при разгрузке самосвала.
Днем 4 января поступило сообщение о погружении автомобиля в воду в карьере «Гралево» недалеко от Витебска.
Что случилось, пока можно лишь предполагать.
Возможно, при разгрузке карьерного самосвала БелАЗ-7540А произошло обрушение целика скальной породы под задними колесами, в результате чего автомобиль погрузился в воду, сообщает mchs.gov.by.
Повезло, что никто из находившихся рядом людей не пострадал.
Для спасения из воды утонувшего самосвала к месту ЧП доставили водолазов, 16-ти тонный кран и шагающий экскаватор.