В Могилеве 60 врачей и медсестер спасали пострадавших в лобовом столкновении маршрутки и «Фольксвагена». Фото: minzdrav.gov.by.

Водитель легковушки и 12-летний пассажир погибли на месте ДТП

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Страшная авария случилась недалеко от Могилева во второй половине дня 4 января. Недалеко от деревни Сидоровичи Могилевского района в 17.18 микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем.

По предварительной информации легковушка выехала на встречку, совершая обгон, но не успела завершить маневр и врезалась лоб в лоб с микроавтобусом.

Пострадало более 10-ти человек. Водитель легковушки и 12-летний пассажир погибли на месте ДТП еще до приезда врачей.

На место аварии прибыли 4 бригады скорой медицинской помощи.

Пострадавшим провели противошоковую терапию, иммобилизацию с обезболиванием, сообщает пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Пострадавших пассажиров маршрутки привезли в стационары Могилева, где им оказывали необходимую помощь 60 врачей и медсестер.