В Беларуси на 19 участках дорог ГАИ разрешит ездить быстрее

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В Беларуси на 19-ти участках дорог разрешат ездить быстрее.

Все работы и мероприятия по повышению скоростных режимов в этих местах должны быть завершены к 1 марта 2020 года.

Таблицу с местами, где уже весной можно будет ездить быстрее, чем сейчас, опубликована на mvd.gov.by/ru/news/6409.

Скорость в том числе планируют увеличить на участках следующих дорог: М1, М3, М5, М6, М8, Р20, Р28, Р58 и МКАД.