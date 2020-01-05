В Минске в подвале многоэтажки нашли тело женщины

Предполагают, что оно пролежало там две недели

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Новый год несет не только приятные новости. Так, второго января в Свислочи обнаружили сумку с человеческими конечностями. Сумка была найдена недалеко от перекрестка проспектов Победителей и Машерова в Минске.

Пока выясняют, чьи конечности и как сумка попала в реку, пришла еще одна страшная новость. В подвале дома на улице Панченко, 50 в Минске утром четвертого января нашли тело женщины, сообщает minsknews.by.

Уже установили, что женщине было 60 лет, ее тело нашли в подвале второго подъезда.

Назначена проверка, проводят экспертизу.