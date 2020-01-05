В Минске нашли тело 37-летней женщины, конечности которой выловили в Свислочи 2 января

В этой квартире на улице Романовская Слобода и нашли тело женщины, конечности которой обнаружили в сумке, выброшенной в Свислочь. Фото: кадр виде с телегрвм канала @skgovby

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Напомним, 2 января работники минской коммунальной службы чистили реку Свислочь и достали из воды черную спортивную сумку с красными вставками. В сумке были спрятаны останки конечностей человека, предположительно руки женщины. Сумка была найдена недалеко от перекрестка проспектов Победителей и Машерова.

В полдень 5 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили личность женщины, останки которой обнаружили в Свислочи 2 января. Нашли и тело погибшей женщины, сообщает в своем Телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Тело 37-летней женщины обнаружили в квартире одного из домов по ул. Романовская Слобода в Минске. На месте работает следственная группа центрального аппарата Следственного комитета, привлекли возможности передвижной лаборатории ведомства, сообщается в телеграм-канале СК.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.