Белорусы собирают подписи за создание нудистского пляжа в Минске

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- В Беларуси, по нашим сведениям, нет ни одного официального нудистского пляжа. Тем не менее, в нашей стране имеется достаточное количество людей, которые хотели бы иметь равномерный загар или полноценный отдых без каких-либо предрассудков. – Пишут авторы петиции. - Однако же приходится сталкиваться с тем, что даже на самоорганизованном пляже на Минском море находятся лица, которые приходят пожаловаться на обнаженных людей, потому что им неприятно это лицезреть, их дети якобы получают шок или же они считают это неприемлемым. Также находятся люди, которые караулят посетителей нудистского пляжа и делают снимки, которые впоследствии могут использовать, как хотят.

Поэтому инициаторы сбора подписей предлагают сделать отдельный огороженный пляж на Минском море, где нудисты смогут насладиться отдыхом, не мешая другим людям, которые не придерживаются данных взглядов.

На момент написания текста петиция собрала около 100 подписей. После завершения сбора ее направят в Администрацию Президента и Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.