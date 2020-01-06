2020-01-06T11:13:16+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске таксист с ножом ворвался в дом пассажира и требовал денег

Он хотел получить компенсацию за вымазанный салон автомобиля
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Фото их архива КПФото их архива КП
Изменить размер текста:

Утром 5 января 44-летний таксист отвозил в поликлинику мужчину с 9-летним ребенком. В какой-то момент ребенок почувствовал себя плохо и испачкал салон автомобиля. Пассажир оплатил поездку и дал таксисту часть денег на химчистку салона. Еще одну сумму он пообещал к вечеру положить на номер мобильного телефона.

- Не дождавшись денежного перевода от пассажира, водитель такси в нетрезвом состоянии попытался зайти в дом к пассажиру и забрать деньги, угрожая мужчине ножом, - сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Таксист ранее был судим за хулиганство. Материалы проверки переданы в Ленинский (г. Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Что известно о женщине, останки которой нашли в Свислочи?
На «Нафтане» идет переработка российской нефти, а на Мозырском НПЗ еще нет
Задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи
В Минске таксист с ножом ворвался в дом пассажира и требовал денег
Белорусы собирают подписи за создание нудистского пляжа в Минске
В Минске нашли тело 37-летней женщины, конечности которой выловили в Свислочи 2 января
В Минске в подвале многоэтажки нашли тело женщины
В Беларуси на 19 участках дорог ГАИ разрешит ездить быстрее
В Могилеве 60 врачей и медсестер спасали пострадавших в лобовом столкновении маршрутки и «Фольксвагена»
В Витебском районе шагающий экскаватор спас утонувший самосвал
В Гомеле на Привокзальной площади сгорела новогодняя елка
В Беларуси с 26 ноября с гололедными и холодовыми травмами обратились за помощью более 3,5 тысяч человек
Иностранный студент украл у друга 74 тысячи долларов, чтобы спустить их на девушек
Команда Александра Лукашенко выиграла у американцев на Рождественском турнире с разгромным счетом
После лобового ДТП маршрутки и легковушки обе машины сгорели дотла: есть погибшие