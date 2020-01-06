В Минске таксист с ножом ворвался в дом пассажира и требовал денег

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Утром 5 января 44-летний таксист отвозил в поликлинику мужчину с 9-летним ребенком. В какой-то момент ребенок почувствовал себя плохо и испачкал салон автомобиля. Пассажир оплатил поездку и дал таксисту часть денег на химчистку салона. Еще одну сумму он пообещал к вечеру положить на номер мобильного телефона.

- Не дождавшись денежного перевода от пассажира, водитель такси в нетрезвом состоянии попытался зайти в дом к пассажиру и забрать деньги, угрожая мужчине ножом, - сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Таксист ранее был судим за хулиганство. Материалы проверки переданы в Ленинский (г. Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.