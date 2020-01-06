2020-01-06T14:44:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи

Им оказался 26-летний иностранец
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Фото: МВДФото: МВД
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Его задержали в Витебске ночью 6 января при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз". Его подозревают в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года, сообщила Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси.

Погибшая была хозяйкой квартиры, в которой мужчина временно жил в Минске. Как пояснил иностранец, 28 декабря между ними разгорелся конфликт, после которого он задушил 37-летнюю даму.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Напомним, 2 января работники минской коммунальной службы чистили реку Свислочь и достали из воды черную спортивную сумку с красными вставками. В сумке были спрятаны останки конечностей человека. Сумка была найдена недалеко от перекрестка проспектов Победителей и Машерова.

Личность женщины установили 5 января, в этот же день нашли и тело погибшей. Его обнаружили в квартире одного из домов по ул. Романовская Слобода в Минске.

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