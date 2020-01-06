На «Нафтане» идет переработка российской нефти, а на Мозырском НПЗ еще нет

Пока нефть пошла только на один завод Фото: Сергей ГАПОН

Когда поставки пойдут на этот завод пока неизвестно

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- Нефть на «Нафтан» поступает, началась ее переработка. С 17.00 4 января на Нафтан поступило 26,5 тыс. т нефти. Сохраняется минимальная загрузка предприятия», - рассказали БелТА в «Белнефтехиме».

Ранее «Комсомолка» писала о том, что с 1 января 2020 года Россия остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума.

В «Белнефтехиме» заявили, что готовы обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Экспорт нефтепродуктов временно приостановлен.

4 января «Белнефтехим» сообщил о договоренности с РФ на поставку первой партии нефти, которую закупают без премии. С этого дня нефть начала поступать на «Нафтан».

История развернулась после того, как в ноябре прошлого года Александр Лукашенко заявил, что не намерен подписывать план интеграции с Российской Федерацией, если нефтегазовые вопросы не решатся. В свою очередь Владимир Путин дал понять, что дотировать поставки сырья не намерен до тех пор, пока вопрос интеграции остается открытым.