Что известно о женщине, останки которой нашли в Свислочи?

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Они не стали бить тревогу, ведь считали что, дама где-то отмечает праздники: ее квартира была местом сбора шумных компаний, сообщает TUT.by.

Ее соседи рассказали, что 37-летняя Юля в трехкомнатную квартиру на Романовской Слободе переехала «Где-то два-четыре года назад». Детей и мужа у нее не было. На квартиру где она жила из-за частого шума и громкой музыки соседи не раз вызывали милицию.

— Летом Юлия жила с одним мужчиной, осенью у нее появился другой, Александр. Как-то она выбежала на площадку, руки были в крови, — рассказывают соседи. — 1 декабря в квартире опять шум, крики: «Помогите! Убивают!» Мы вызывали милицию, приехала за считаные минуты. После этого Юля перестала пускать в квартиру своего сожителя Александра, но он все равно постоянно был в подъезде. 3 декабря его, пьяного, забрала милиция.

Соседи говорят, что на вид Александру до 30 лет, внешность восточная. Была ли у Юлии работа пока неизвестно. Однако журналистам удалось узнать, что квартиру, где она жила, какое-то время сдавали как люксовые апартаменты за 2,5 тысячи долларов в месяц. Последний раз Юлию соседи видели в начале декабря, с того же времени в ее квартире прекратились вечеринки.

Напомним, подозреваемого в убийстве задержали в Витебске ночью 6 января при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз". Это был 26-летний иностранец. Его подозревают в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года.

Как пояснил иностранец, 28 декабря между ним и его сожительницей разгорелся конфликт, после которого он задушил 37-летнюю даму. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался