Какие бонусы дает отложенный выход на пенсию?

Отказавшись на какое-то время от выплаты пенсии можно существенно увеличить ее размер Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минтруда заверяет, что выходя на пенсию попозже, можно увеличить ее чуть ли не вдвое

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Об этом рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, если отказаться от получения пенсии на период работы ее размер за каждые два месяца увеличится на 1% заработка, принятого для исчисления.

Так для мужчины с 30 летним трудовым стажем и средней зарплатой по стране обычная пенсия составит 368 рублей. Если же он на пять лет откажется от выплат, она дорастет до 706 рублей. Таким образом, пенсию можно увеличить в 1,9 раза.

- В среднем мужчина получает пенсию 16 лет, а женщина - 26 лет. Этот пятилетний период в общем периоде получения пенсии не такой значительный, - отметил Валерий Ковальков.

Замминистра напомнил, что с 1 января еще на полгода увеличился пенсионный возраст, он составил 62 года для мужчин, 57 лет - для женщин.