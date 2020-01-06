2020-01-06T17:27:19+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусская команда заняла первое место на этапе ралли «Дакар»

Высокого результата добился экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Сергеем Вязовичем
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Сергей Вязович вывел свой экипаж в лидеры. Фото: vk.com/mazsportautoСергей Вязович вывел свой экипаж в лидеры. Фото: vk.com/mazsportauto
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Его экипаж преодолел дистанцию в 367 км за 3 часа 47 мин. 44 сек, сообщает БЕЛТА.

Второе место с отставанием на 1 мин. 46 сек. занял грузовик российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова. Третье с отставанием 2 мин. 7 сек. досталось экипажу Андрея Каргинова этой же команды.

Длина полной дистанции - 7900 км. Участие в ралли принимает более 350 экипажей (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Закончится ралли-рейд 17 января в Киддии.

«Дакар» проходит в Саудовской Аравии, в этом году он впервые открылся на Ближнем Востоке. До этого старты 11 лет проходили в Южной Америке.

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