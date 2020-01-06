«Функционал иностранной валюты ограничат, все привяжут к рублю»: В Нацбанке решили, как повысить доверие к нацвалюте

Стратегия укрепления белрубля «стартует» в 2020 и растянется до 2035 года

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Все мы знаем, сколько долларов в одной базовой величие, какой актуальный курс основных валют сегодня и любое удорожание соотносим с «долларовым ценником». Поменять ситуацию в корне решили в Национальном банке Беларуси, с 3 января ведомство приняло стратегию повышения доверия к белорусскому рублю на 2020 – 2035 годы. Об этом проинформировала пресс-служба Совмина.

– Согласован комплекс мер и действий для последовательного повышения доверия белорусов и организаций всех форм собственности к белорусскому рублю, – подчеркнули в пресс-службе.

В чем суть «Стратегии доверия»?

Белорусский рубль займет главенствующую роль в экономике внутри страны. Его доверие будет стоять на двух китах: стабильности цен и сбалансированности макроэкономики.

Комплекс, напомним, рассчитан на полтора десятилетия: «Полное восстановление доверия к нацвалюте может стать длительным процессом», – предупредили в Совмине. Но ряд мер, принимаемых правительством, должны будут ускорять процессы. Например, в течение года, уже к 2021 году, запланировано перейти на режим инфляционного таргетирования. А к 2022 – 2023 году решено существенно снизить уровень монополизма в экономике, полностью исключить «региональные ограничения движения товаров внутри страны».

Касаемо госдолга запланировано повысить его устойчивость и снизить, ограничив как связанные, так и несвязанные госзаимствования. А на финансовом рынке будут формировать долгосрочные источники финансирование в белорусской нацвалюте, развивать альтернативные формы сбережений, например, институты коллективного инвестирования и т.д.

Для реального сектора задуманы жесткие меры по «оздоровлению»: несостоятельные и неэффективные организации будут выводить с рынка, с передачей активов последних другим субъектам.

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Функционал инвалют согласно стратегии будут активно ограничивать. Например, внутри страны со временем полностью откажутся от использования евро, долларов и российского рубля. Налоговые ставки, аренду, тарифы организаций установят только в белрублях. Также и все выплаты (Прим.: пособия, субсидии и иные выплаты) будут осуществляться только в нацвалюте.

– В межправительственных соглашениях России и Беларуси будет поднят вопрос, чтобы исключить расчеты в инвалюте (Прим.: на территории РБ) между резидентами за природный газ, – добавили в пресс-службе.

То же решение будет применительно и к страховой сфере.

Как это сработает?

В итоге успешная реализация стратегии приблизит долю белорусского рубля в экономике страны (Прим: в широкой денежной массе, требованиях банков и Банка развития) к 80 процентам.

При этом показатель инфляции не должен будет превысить целевой ориентир (Прим.: на весь срок выполнения «Стратегии доверия»). Как итог: белорусский рубль восстановиться, как полноценное средство обращения, платежа, накопления и меры стоимости.

С полны документом можно ознакомиться здесь.