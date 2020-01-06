2020-01-06T18:48:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин в метро упал на рельсы из-за приступа эпилепсии

ЧП в Минске на «Пушкинской»
Надежда БУТОВИЧ
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Сотрудники метро сами подняли упавшего мужчину на платформу и передали медикам.Сотрудники метро сами подняли упавшего мужчину на платформу и передали медикам.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Несчастный случай произошел в столичном метрополитене в воскресенье, 5 января. Об этом пресс-служба МЧС сообщила на официальном сайте ведомства, опубликовав суточную сводку чрезвычайных происшествия и техногенных катастроф.

ЧС случилось на «красной ветке» минской подземки. Днем, примерно в 15.50 часов, очевидцы сообщили работникам станции «Пушкинской» о том, что на рельсы упал человек. Сотрудники метрополитена сработали оперативно, они сообщили о необходимости остановить поезд в тоннеле, и сами до приезда спасателей извлекли пострадавшего на платформу. Мужчине потребовалась госпитализация, прибывшие медики скорой помощи доставили его в ближайшую больницу. Остановка движения по «красной ветке» произошла всего на 4 минуты.

Пострадавшим гражданином оказался 44-летний минчанин. Произошедшее является несчастным случаем: у мужчины внезапно начался приступ эпилепсии, из-за которого он потерял ориентацию и упал с платформы, – уточнили в пресс-службе МЧС.

Подробности выясняются.

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