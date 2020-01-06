Под Витебском Dodge Caravan сбил насмерть неизвестного мужчину

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Смертельное ДТП на территории Витебского района произошло в понедельник, 6 января. Об этом пресс-служба Госавтоинспекции УВД Витебского областного исполкома проинформировала в официальном сообществе во ВКонтакте.

Наезд произошел рано утром, примерно в 08.00 часов, на автотрассе Р20 направлением Витебск – Шумилино. В утренние часы по автодороге на иномарке «Додж Караван» ехал 37-летний житель областного центра. Недалеко от деревни Старое Село легковушка на полном ходу сбила пешехода, который переходил дорогу, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

– Водитель допустил наезд на пересекавшего проезжую часть мужчину. Пешеход скончался на месте аварии, при себе у него не было документов. Оперативники пытаются установить его личность, – уточнили в пресс-службе.

По факту аварии так же проводится проверка, предстоит установить все обстоятельства произошедшей трагедии.