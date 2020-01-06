Видеофакт. В Барановичах кассирша задержала пьяного вора, а он укусил ее за палец

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Инцидент произошел на днях в одном из продовольственных магазинов в райцентре на Брестчине. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Конфликт случился в Барановичах из-за бутылки водки стоимостью примерно 6 рублей. В продмаг зашел выпивший покупатель, взял с прилавка водку и хотел уйти не заплатив, но это заметила кассирша. Женщина попыталась вырвать у нерадивого горожанина бутылку, но тот «укусил» ее за палец. Тогда продавец стала его удерживать, закрыла входную дверь, с помощью тревожной кнопки вызвала правоохранителей. Бойцы Депохраны, прибывшие по вызову, задержали злоумышленника. Им оказался безработный житель Барановичей, в момент преступления он был пьян.

– Похожий криминальный инцидент произошел на днях и в полоцком магазине. Безработный сельчанин из Верхнедвинского района открыто похитил в гастрономе алкоголь и убежал, но был вскоре задержан оперативниками, – сообщили в пресс-службе.

Оба дела переданы в СК на правовую оценку.

Как уточнили в МВД схожие эпизоды открытого похищения происходят в Беларуси ежедневно. Из магазинов (Прим.: чаще всего) выносят все: от продуктов до бытовой техники. Нередко воры – выпившие граждане.