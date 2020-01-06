Лося, провалившегося под лед в Смолевичском районе, из озера вытащили спасатели

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Сельчане из деревни Батуринка в воскресенье, 5 января, позвонили спасателям – 101. Очевидцы рассказали, что в местном озере рядом с населенным пунктом за жизнь борется… лось. Животное ступило на лед и провалилось под воду примерно на середине водоема. Подробности рассказали в пресс-службе УМЧС Минской области.

Прибывшие по вызову около 13.00 часов спасатели, действительно, обнаружили в воде на расстоянии около 10 метров от берега сохатого. Лось уже утомился от попыток самостоятельно выбраться на берег.

– Спасая дикое животное, сотрудники МЧС применили шанцевый инструмент, чтобы проломать лед у береговой линии. А затем с противоположного берега к лосю приблизилась группа спасения на воде. Сотрудники на доске спустились на воду и начали «загонять» лося, направляя таким способом к свободному ото льда участку озера и берегу, – рассказали о спасательной операции в пресс-службе.

Лось вскоре выбрался на берег и, не давая себе передышки, поспешил укрыться в лесу.