2020-01-06T19:55:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лося, провалившегося под лед в Смолевичском районе, из озера вытащили спасатели

Спасенный сохатый убежал, едва отправившись [фото]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Лосю очистили путь ото льда и "выгнали" на берег. Фото: МЧС.Лосю очистили путь ото льда и "выгнали" на берег. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

Сельчане из деревни Батуринка в воскресенье, 5 января, позвонили спасателям – 101. Очевидцы рассказали, что в местном озере рядом с населенным пунктом за жизнь борется… лось. Животное ступило на лед и провалилось под воду примерно на середине водоема. Подробности рассказали в пресс-службе УМЧС Минской области.

Прибывшие по вызову около 13.00 часов спасатели, действительно, обнаружили в воде на расстоянии около 10 метров от берега сохатого. Лось уже утомился от попыток самостоятельно выбраться на берег.

– Спасая дикое животное, сотрудники МЧС применили шанцевый инструмент, чтобы проломать лед у береговой линии. А затем с противоположного берега к лосю приблизилась группа спасения на воде. Сотрудники на доске спустились на воду и начали «загонять» лося, направляя таким способом к свободному ото льда участку озера и берегу, – рассказали о спасательной операции в пресс-службе.

Лось вскоре выбрался на берег и, не давая себе передышки, поспешил укрыться в лесу.

Еще больше материалов по теме: «МЧС: Новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Умер пассажир, из-за которого Украина угрожала поднять истребители против самолета «Белавиа»
Лося, провалившегося под лед в Смолевичском районе, из озера вытащили спасатели
Видеофакт. В Барановичах кассирша задержала пьяного вора, а он укусил ее за палец
Под Витебском Dodge Caravan сбил насмерть неизвестного мужчину
Минчанин в метро упал на рельсы из-за приступа эпилепсии
«Функционал иностранной валюты ограничат, все привяжут к рублю»: В Нацбанке решили, как повысить доверие к нацвалюте
Белорусская команда заняла первое место на этапе ралли «Дакар»
Какие бонусы дает отложенный выход на пенсию?
«Возрадуемся и возвеселимся». Митрополит Павел поздравил белорусов с Рождеством
Что известно о женщине, останки которой нашли в Свислочи?
На «Нафтане» идет переработка российской нефти, а на Мозырском НПЗ еще нет
Задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи
В Минске таксист с ножом ворвался в дом пассажира и требовал денег
Белорусы собирают подписи за создание нудистского пляжа в Минске
В Минске нашли тело 37-летней женщины, конечности которой выловили в Свислочи 2 января
В Минске в подвале многоэтажки нашли тело женщины
В Беларуси на 19 участках дорог ГАИ разрешит ездить быстрее
В Могилеве 60 врачей и медсестер спасали пострадавших в лобовом столкновении маршрутки и «Фольксвагена»
В Витебском районе шагающий экскаватор спас утонувший самосвал
В Гомеле на Привокзальной площади сгорела новогодняя елка
В Беларуси с 26 ноября с гололедными и холодовыми травмами обратились за помощью более 3,5 тысяч человек
Иностранный студент украл у друга 74 тысячи долларов, чтобы спустить их на девушек
Команда Александра Лукашенко выиграла у американцев на Рождественском турнире с разгромным счетом
После лобового ДТП маршрутки и легковушки обе машины сгорели дотла: есть погибшие