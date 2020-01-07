2020-01-07T09:53:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Митрополит Павел провел рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска

Патриарший Экзарх поздравил верующих с Рождеством
Виктор ПАЖИТОК
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Митрополит ПавелМитрополит ПавелФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Сердечно поздравляю всех вас со светозарным и мироспасительным праздником Рождества Христова, - с такими словами обратился в своем послании ко всем прихожанам Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. Он также пожелал, чтобы «пример благочестивых волхвов вдохновил всех нас на исполнение Христовых заповедей, дабы нам достойно присоединиться к вселенскому празднованию Рождества Христова, принеся Богомладенцу Христу свои скромные, но искренние дары — дела добра, любви и милосердия».

7 января Патриарший Экзарх также совершит в Свято –Духовом кафедральном соборе столицы вечернее богослужение. Оно начнется в 16.45. Расписание рождественских служб, которые в эти праздничные дни проходят в храмах Минска, опубликованы на сайте Минской епархии.

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Митрополит Павел провел рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска
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