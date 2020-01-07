Первое подорожание топлива в этом году: 5 января стоимость литра увеличили на традиционную копейку

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Как сообщили в концерне «Белнефтехим» стоимость топлива на автозаправочных станциях изменилась на одну копейку. Свежие ценники теперь такие: литр бензина АИ-92-К5-Евро стоит теперь 1,65 рубля, литр АИ-95-К5-Евро - 1,75 рубля, литр АИ-98-К5-Евро - 1,97 рубля. Дизельное топливо обойдется в 1 рубль 75 копеек. Как пишет БЕЛТА, цитируя заявление «Белнефтехима», в новых условиях хозяйствования, обусловленных ежегодным изменением параметров налогового маневра, который приводит к удорожанию цены нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, корректировка цен на моторное топливо необходима для поддержания эффективной работы отечественных заводов.

Напомним, что в 2019 году стоимость литра топлива изменялась 28 раз. Суммарное подорожание за год составило 20-21 копейку или около 13% в относительных величинах. К слову, мировая котировка нефти за 2019 год увеличилась еще более существенно - на 17%.