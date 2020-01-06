Умер пассажир, из-за которого Украина угрожала поднять истребители против самолета «Белавиа»

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Умер Армен Мартиросян – российский пропагандист и антимайдановец. Мартиросян долгое время жил и работал в Киеве, был журналистом, публицистом, аналитиком и политтехнологом. Переехал из Украины в Москву после Евромайдана в 2014 году. В Сети Мартиросяна называют вдохновителем Антимайдана, хотя сам он в нескольких интервью заявлял что антимайдановцем не является, а просто выступает «против государственного переворота в Украине».

В Беларуси Мартиросян стал известен после скандала, который произошел с самолетом «Белавиа» в октябре 2016 года. Самолет возвращался из Киева в Минск. Сразу после взлета с пилотами связались украинские диспетчеры и приказали вернуться в Киев. Причин не объясняли, а в случае невыполнения пообещали поднять в воздух боевую авиацию. Согласно авиационным правилам, белорусские пилоты подчинились, и самолет вернулся в Киев. Оказалось, что самолет вернули по требованию Службы безопасности Украины. В самолете находился Армен Мартиросян, к которому у силовиков были вопросы. Его сняли с борта, самолет снова вылетел в Минск, добрался без происшествий. Мартиросяна допросили, обыскали и отпустили. В эксклюзивном интервью «Комсомолке» он описал события:

- Перед посадкой я прошел все необходимые процедуры досмотра и проверок. Через 10 минут после вылета по громкой связи объявили, что самолет по техническим причинам должен вернуться в Киев. Паники на борту не было, все отнеслись к этому спокойно, ведь самолеты нередко по разным причинам возвращаются в аэропорт вылета. Самолет сел, по громкой связи меня вызвали ко входу. Люди в штатском показали удостоверения сотрудников СБУ, и проводили меня в здание аэропорта. Меня передали сотрудникам таможни, которые в течение часа досконально изучали все мои личные вещи и багаж. Искали накопитель с информацией - непонятно какой. Очень дотошно проверяли и все внимательно рассматривали, но ничего не нашли. Теперь буду обращаться в суд. Я знаю, кто за этим стоит, но называть имен пока не буду. Вы поймите, давать команду поднимать истребители мог только тот, у кого есть полномочия для этого. И это явно не полковник.

Поднялся международный скандал. МИД Беларуси потребовал от Украины объяснений, в СБУ заявили, что действовали в рамках компетенции для обеспечения безопасности страны и ее граждан, но, «возможно кто-то переусердствовал». Белорусские авиавласти негативно отнеслись к ситуации. Дождался официального ответа и МИД Беларуси - Порошенко позвонил Лукашенко и извинился за инцидент с самолетом «Белавиа». Мартиросян же решился судиться с СБУ: его интересны должна была представлять экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш. А еще в СБУ заявили, что Мартиросян был задействован в российском плане «Шатун» - по дестабилизации ситуации в Украине.

Через некоторое время скандал угас. В «Белавиа» пообещали добиться компенсации от украинской стороны за возврат рейса. Но позже руководство авиакомпании заявило «Комсомолке», что конфликт в итоге был исчерпан, правда, не сообщило подробностей о стоимости компенсации.

Прощание с Арменом Мартиросяном состоится 7 января в Москве. Похоронят его в Ереване 9 января.

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