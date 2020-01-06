Подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи – житель Витебска
26-летний мужчина, задержанный по подозрению в убийстве женщины, останки которой были обнаружены в Свислочи, - житель Витебска. Об этом сообщил начальник УУР ГУВД Мингорисполкома Сергей Якубель.
-Менее суток оперативникам ГУВД и МВД понадобилось для установления личности задержанного, была проделана кропотливая работа по сопоставлению всех фактов, были назначены многочисленные экспертизы. Со слов задержанного, 28 декабря между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, возник конфликт, в ходе которого он задушил 37-летнюю женщину, - рассказал он.
Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве женщины – иностранец.
Напомним, 2 января работники минской коммунальной службы при очистке реки Свислочь достали из воды спортивную сумку, в которой были останки конечностей женщины. 5 января тело женщины нашли в одном из домов по улице Романовская слобода в Минске, ее личность была установлена.
-Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался, - уточнил Сергей Якубель.
Правоохранители нашли подозреваемого менее, чем за сутки. Фото: кадр из видео МВД.
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