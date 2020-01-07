2020-01-07T12:41:01+03:00
Общество
КП Беларусь

На Рождество Александр Лукашенко приехал в храм Свято-Елисаветинского монастыря

В храме в честь иконы Божией Матери «Державная» президент зажег традиционную рождественскую свечу
Виктор ПАЖИТОК
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Рождественская служба в храме Свято-Елисаветинского монастыряРождественская служба в храме Свято-Елисаветинского монастыряФото: Павел МАРТИНЧИК
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Александра Лукашенко, как сообщает БЕЛТА, приветствовали воспитанники воскресной школы монастыря. Главе государства они преподнесли букет цветов, тот в качестве рождественского подарка преподнес им православные книги и сладости.

Президент зажег рождественскую свечу и обратился с речью, ко всем, кто празднует Рождество.

- Светлый добрый праздник, который вселяет в наши сердца веру, надежду, любовь и доброту. Мне кажется, что этот храм, эта обитель, в которых мы находимся, и есть воплощение этих добрых и светлых слов, - приводит БЕЛТА слова Александра Лукашенко.

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