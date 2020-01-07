Счастливое спасение: накануне Рождества сотрудники МЧС вызволили из полыньи провалившегося туда лося

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Как сообщает пресс-служба МЧС, днем пятого января на пульт спасателям поступило сообщение о том, что вблизи деревни Батуринка Смолевичского района требуется помощь дикому животному. Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС обнаружили в озере, на расстоянии около 10 метров от берега, лося. Животное выбраться на берег самостоятельно не могло.

Сначала спасатели, воспользовавшись шанцевым инструментом, проломали корку льда у береговой линии. Затем группа спасения начала двигаться на воде с противоположной от дикого животного берега, загоняя его к очищенному от льда участку озера. Спасенное животное, оказавшись на берегу, скрылось в ближайшем лесу.