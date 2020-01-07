Погода в Беларуси 8 января: жёлтый уровень опасности из-за гололедицы, небольшой снег и туман

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Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды поделился актуальным прогнозом погоды. Днем 8 января в Беларуси ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ночью мороз немного усилится: столбик термометра опустится до минус 5 градусов.

Будет облачно с прояснениями, ночью местами прогнозируется небольшой снег. По северо-западу республики возможен мокрый снег и дождь. Ночью и утром картину дополнят туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. До конца недели погода и температурный фон существенно не изменятся. Дождь будет чередоваться с мокрым снегом, иногда сильным. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 градусов ночью до 6 градусов тепла днем.

К слову, ранее специалисты Белгидромета рассказали о том, что настоящая климатическая зима в Беларуси еще даже не наступила. Так в минувшем декабре средняя температура воздуха составила 1,9 градусов тепла, что на 5,2 градуса выше климатической нормы.