Кровельщик избил прораба из-за маленькой зарплаты. Приговор суда: пять лет колонии строгого режима

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33–летний житель Витебска работал кровельщиком в одной из строительных организаций. Получив очередной расчетный лист, он остался недоволен маленькой суммой, которую ему начислили за отработанное время. Эмоциональный рабочий, будучи нетрезвым, пошел разбираться к прорабу. Мужчины подрались. Как пишет издание «Народныя навiны Вiцебска», после этого рабочий сначала покинул бытовку, однако через некоторое время вернулся и сильно избил прораба, нанеся тому тяжкие телесные повреждения. Приговор суда: ближайшие пять лет рабочий проведет в колонии усиленного режима.