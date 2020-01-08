Украинский пассажирский самолет разбился в Тегеране: 176 погибших

Тот самый украинский пассажирский самолет, который разбился в Тегеране: 176 погибших. Фото: jetphotos.com.

Трагедия произошла с бортом авиакомпании МАУ, который летел в Киев

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Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» выполнял рейс Тегеран - Киев. Самолет взлетел в 6.42 местного времени и уже через пару минут исчез с радаров. Местные СМИ со ссылкой на данные Министерства авиации Ирана сообщают о том, что на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Скорее всего, все они погибли.

Самолет пропал с радаров всего через несколько минут после взлета. Фото: FlightRadar24.

По предварительной информации, причиной крушения стали технические неисправности. По данным «Комсомолки», самолету всего три года, украинская авиакомпания получила его новым.

Первые кадры с места крушения самолета. . Источник: twitter.com/samy110

Известно также, что этот самолет иногда выполнял рейсы из Киева в Минск.