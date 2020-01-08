2020-01-08T09:55:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Украинский пассажирский самолет разбился в Тегеране: 176 погибших

Трагедия произошла с бортом авиакомпании МАУ, который летел в Киев
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Тот самый украинский пассажирский самолет, который разбился в Тегеране: 176 погибших. Фото: jetphotos.com.Тот самый украинский пассажирский самолет, который разбился в Тегеране: 176 погибших. Фото: jetphotos.com.
Изменить размер текста:

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» выполнял рейс Тегеран - Киев. Самолет взлетел в 6.42 местного времени и уже через пару минут исчез с радаров. Местные СМИ со ссылкой на данные Министерства авиации Ирана сообщают о том, что на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Скорее всего, все они погибли.

Самолет пропал с радаров всего через несколько минут после взлета. Фото: FlightRadar24.

Самолет пропал с радаров всего через несколько минут после взлета. Фото: FlightRadar24.

По предварительной информации, причиной крушения стали технические неисправности. По данным «Комсомолки», самолету всего три года, украинская авиакомпания получила его новым.

Первые кадры с места крушения самолета. . Источник: twitter.com/samy110

Известно также, что этот самолет иногда выполнял рейсы из Киева в Минск.

Крушение самолета в Тегеране: видео очевидцев.Источник: Iranian Students' News Agency (ISNA)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
90-летний пенсионер погиб на пожаре в Дубровно
"Сын пропал в парке". 23-летняя женщина задушила двухлетнего сына и созналась в этом
Украинский пассажирский самолет разбился в Тегеране: 176 погибших
Кровельщик избил прораба из-за маленькой зарплаты. Приговор суда: пять лет колонии строгого режима
Погода в Беларуси 8 января: жёлтый уровень опасности из-за гололедицы, небольшой снег и туман
Счастливое спасение: накануне Рождества сотрудники МЧС вызволили из полыньи провалившегося туда лося
Александр Лукашенко: наступивший год для Беларуси будет непростым
Авария под Речицей: из-за «учителя» перевернулся микроавтобус
На Рождество Александр Лукашенко приехал в храм Свято-Елисаветинского монастыря
Первое подорожание топлива в этом году: 5 января стоимость литра увеличили на традиционную копейку
Митрополит Павел провел рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска
Подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи – житель Витебска
Умер пассажир, из-за которого Украина угрожала поднять истребители против самолета «Белавиа»
Лося, провалившегося под лед в Смолевичском районе, из озера вытащили спасатели
Видеофакт. В Барановичах кассирша задержала пьяного вора, а он укусил ее за палец
Под Витебском Dodge Caravan сбил насмерть неизвестного мужчину