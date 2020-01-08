"Сын пропал в парке". 23-летняя женщина задушила двухлетнего сына и созналась в этом

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Трагедия произошла 27 мая прошлого года. 23-летняя женщина обратилась в милицию. По ее словам, ее двухлетний сын пропал в парке. Когда специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения, оказалось, что в парке женщина была без ребенка. А дома у нее нашли тело мальчика. По заключениям экспертиз, ребенок умер от механической асфиксии - проще говоря, от удушения. Во время следствия женщина призналась, что ребенка задушила она. - Следствие квалифицировало действия женщины по п. 2 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии) УК, - говорят в Витебском областном суде.