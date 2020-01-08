2020-01-08T11:42:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

90-летний пенсионер погиб на пожаре в Дубровно

Настасья КОРСАК
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Фото: 112.byФото: 112.by
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Пожар случился утром 6 января в Дубровно, в Витебской области. Жители позвонили в пожарную и сообщили, что идет дым из дома по улице Гончарной. Когда спасатели приехали, в доме находился 90-летний пенсионер.

Мужчину вынесли из дома, он был без сознания. Медики пытались его реанимировать, но спасти пенсионера не удалось, констатировали смерть.

- Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество, - уточняют в Витебском областном управлении МЧС.

Сейчас проводится проверка, рассматриваются различные причины пожара. Предварительно - короткое замыкание электропроводки.

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