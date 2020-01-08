КП Беларусь
"Ломали мебель, били люстры, выбрасывали вещи из окна". Девушка пригласила друзей на Новый год, но вечеринка вышла из-под контроля
Ущерб оценили в 2 тысячи рублей
Фото: pixabay.com
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Весело отметить Новый год решили ребята из Лиды. Чтобы не тратить лишних денег на съем жилья, праздновать собрались в квартире одной девушки из компании. Родители об этом не знали.
- В какой-то момент вечеринка вышла из-под контроля. Под воздействием алкоголя подростки стали ломать мебель, бить люстры, выбрасывать вещи из окна. К счастью, на улице никто не пострадал, - сообщают подробности в УВД Гродненского облисполкома.
Праздник закончился, родители девушки обратились в милицию и оценили ущерб не менее чем в 2 тысячи рублей.