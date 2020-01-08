2020-01-08T11:43:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

"Ломали мебель, били люстры, выбрасывали вещи из окна". Девушка пригласила друзей на Новый год, но вечеринка вышла из-под контроля

Ущерб оценили в 2 тысячи рублей
Настасья КОРСАК
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Весело отметить Новый год решили ребята из Лиды. Чтобы не тратить лишних денег на съем жилья, праздновать собрались в квартире одной девушки из компании. Родители об этом не знали.

- В какой-то момент вечеринка вышла из-под контроля. Под воздействием алкоголя подростки стали ломать мебель, бить люстры, выбрасывать вещи из окна. К счастью, на улице никто не пострадал, - сообщают подробности в УВД Гродненского облисполкома.

Праздник закончился, родители девушки обратились в милицию и оценили ущерб не менее чем в 2 тысячи рублей.

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"Ломали мебель, били люстры, выбрасывали вещи из окна". Девушка пригласила друзей на Новый год, но вечеринка вышла из-под контроля
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